السبت ٠٨ يوليو ٢٠٢٣
٠٢:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

زمرة جيش الظلم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الارهابي على مركز الشرطة في زاهدان

زمرة جيش الظلم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الارهابي على مركز الشرطة في زاهدان
السبت ٠٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

اعلنت زمرة جيش الظلم الارهابية عن مسؤوليتها عن الهجوم الارهابي على مركز الشرطة في زاهدان جنوب شرق البلاد.

العالم - ايران

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء، ان زمرة جيش الظلم الارهابية اعلنت في بيان لها عن مسؤوليتها عن شن هجوم ارهابي صباح اليوم السبت على مركز للشرطة في زاهدان.

وأعلنت ادارة العلاقات العامة والاعلام في قاعدة القدس التابعة للقوات البرية للحرس الثوري في بيان لها عن فشل هجوم الإرهابيين المسلحين على مركز الشرطة الـ 16 في مدينة زاهدان جنوب شرق ايران والذي ادى إلى مقتل الارهابيين جميعا.

واعلن المصدر ان زمرة مسلحة تتالف من 4 عناصر هاجمت صباح اليوم السبت 8 تموز/يوليو مركز الشرطة الـ 16 في مدينة زاهدان جنوب شرق ايران.

وقد اشتبكت قوات الامن الداخلي مع هذه الزمرة الارهابية مما أدى الى استشهاد اثنين من قوات الامن الداخلي ومقتل كافة عناصر هذه الزمرة الارهابية.

روابط ذات صلة

مقتل عناصر الهجوم الإرهابي المسلح على مركز شرطة زاهدان الـ16

هجوم ارهابي في مدينة زاهدان واستشهاد احد رجال الشرطة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السودان..تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم

الرئيس رئيسي يزور هذا الاسبوع 3 دول افريقية

زمرة جيش الظلم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الارهابي على مركز الشرطة في زاهدان

غياهب الكيان.. جنين تتحول إلى غزة ثانية بعد انتصار مخيمها وإعلام العدو يعترف بالهزيمة

ممثل الاتحاد الأوروبي: ما جرى في جنين مؤلمًا وينتهك القانون الدولي + صور

سفير سوريا السابق لدى أنقرة: الرئيس الأسد لن يلتقي أردوغان ما لم يتم الاتفاق على شروط سوریا