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رئيسي: لو اتحدت الدول الإسلامية في دعم فلسطين لما شهدنا الكثير من فظائع نظام السلطة

رئيسي: لو اتحدت الدول الإسلامية في دعم فلسطين لما شهدنا الكثير من فظائع نظام السلطة
السبت ٠٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي انه لو انحازت كل الدول الإسلامية إلى نصرة فلسطين ، لما شهدنا اليوم فظائع كثيرة من نظام السلطة بحق المسلمين في المنطقة والعالم.

العالم - ايران

وأشاد آية الله السيد إبراهيم رئيسي ، لدى استقباله اليوم السبت وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف ، بالسجل الثوري وصمود الشعب الجزائري ضد الاستعمار ، مؤكدا إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير التعاون والنهوض بمستوى العلاقات مع الجزائر.

واعتبر الرئيس الايراني العلاقات بين إيران والجزائر بانها علاقة بين بلدين صديقين وشقيقين وإسلاميين ، ويمكن توسيعها انطلاقا من المواقف الإقليمية والدولية الوثيقة والمتطابقة للجانبين ، في مختلف المجالات ، بما في ذلك المجالات التجارية والاقتصادية.

يتبع...

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