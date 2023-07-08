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بالفيديو..سرايا القدس تكشف عن مقطع فيديو لتفجير جرافة إسرائيلية في جنين

السبت ٠٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

نشرت سرايا القدس - كتيبة جنين، مساء اليوم السبت، مشاهد تُظهر لحظة تفجير جرافة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم جنين، الإثنين الماضي.

العالم- فلسطين

وذكرت كتيبة جنين، عبر حسابها في "تيلغرام"، تحت بند "سُمح بالنشر"، "مشاهد عن تفجير وحدة الهندسة عبوة ناسفة، نوع "طارق 1"، في جرافة عسكرية ضمن معركة بأس جنين البطولية".

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً وبرياً على مدينة جنين ومخيمها، الإثنين الماضي، استمرّ 48 ساعة، نفذت خلاله طائراته غارات جوية مكثفة على أهداف فلسطينية، وسط مشاركة المئات من جنود الاحتلال في العملية الأعنف منذ 21 عاماً.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 12 فلسطينياً، بينهم 5 أطفال، وإصابة أكثر من 140 آخرين، بينهم نحو 30 إصاباتهم حرجة.

وكانت قوات الاحتلال انسحبت تحت رصاص مقاومي جنين، بحيث نفذّت سرايا القدس - كتيبة جنين، خلال المعركة، عدداً من الضربات والكمائن القاتلة ضد قوات الاحتلال.

وقبل يومين، أكّدت كتيبة جنين أنّ خيار الجهاد والمقاومة "باقٍ ما بقي الاحتلال"، ولا سيما في ظلال معركة "بأس جنين".

وقالت الكتيبة، في بيانها، إنّ "هذا العدوان فشل أمام صمود أبناء الشعب الفلسطيني"، وتوجهت إلى الاحتلال الإسرائيلي قائلة: "يكفيك تصوير انتصاراتٍ وهمية".

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