مدفيديف يعلّق على إرسال أميركا ذخائر عنقودية لأوكرانيا

العالم - أوروبا

وقال ميدفيديف : “بايدن الخرفان النعسان قبل عامين رفض تقديم ضمانات للرئيس الروسي بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو بمعنى أنه رفض الرضوخ للروس.. عقب ذلك، هرب بايدن بشكل مخجل من أفغانستان، ولإخفاء عار هروبه، دمّر اقتصاد أوروبا”.

وتابع: “سلم بايدن مئات الأطنان من الاسلحة إلى أوكرانيا مطلقاً العنان لـ نزاع وصراع طويل مع روسيا.. الآن، وبعد أن استنفذ جميع الموارد، يعد بقذائف عنقودية ويغري مرة أخرى النازيين الجّدد في كييف ما يهدد بحرب عالمية ثالثة”.

وتساءل مدفيديف: “لماذا يفعل بايدن ذلك؟، هذا مصير أي زعيم أمريكي”.

كما وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بايدن بأنه “عجوز أصابه الخرف الشديد ويبدو أنه لا يعي ما يفعله.. ربما قرر الجد المحتضر، المهووس بالتخيلات واستفزاز هرمجدون نووي يأخذ نصف البشرية معه إلى العالم الآخر”.