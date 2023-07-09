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الإحتلال يفرج عن القيادي في حماس "الشيخ حسن يوسف"

الإحتلال يفرج عن القيادي في حماس
الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني، ظهر اليوم الأحد، عن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف بعد اعتقاله 20 شهرا بشكل متواصل.

العالم- فلسطين

وقالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال أفرجت عن القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف من بلدة بيتونيا برام الله، بعد اعتقال دام 20 شهرا.

والشيخ حسن قيادي بارز في حركة “حماس” بالضفة الغربية، وأفرج عنه من سجن عوفر العسكري، وسط الضفة المحتلة.

وأعاد جيش الاحتلال اعتقال يوسف، فجر الـ 13 من كانون أول/ ديسمبر 2021، عقب دهم منزله في بلدة بيتونيا، غربي مدينة رام الله.

وأمضى القيادي حسن يوسف 24 عاما في سجون الاحتلال (مع الاعتقال الأخير)، معظمها في الاعتقال الإداري، خلال أكثر من 20 اعتقالًا تعرض لها، وهو أحد مبعدي “مرج الزهور”.

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الإحتلال يفرج عن القيادي في حماس "الشيخ حسن يوسف"

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