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الشعب البحريني: مصيرنا والشعب الفلسطيني واحد

الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

إنتصرت جنين وهزمت كيان العدو الصهيوني الذي استمر عدوانه يومين متواصلين استخدم فيها كل الأساليب الإجرامية والوحشية للقضاء على البشر والحجر.

العالم نقطة تواصل

لقد انتصرت جنين بفضل المقاومين المجاهدين الفلسطينيين الذين سطروا ملاحم البطولة، وبطبيعة الحال ألحقوا كل الهزائم البشرية والمادية بكيان العدو الصهيوني.

فانتشرت الفرحة وعمت ليس في مخيم جنين ولا فقط فلسطين المحتلة بل في كافة الدول العالم التي تناصر القضية الفلسطينية.

وبطبيعة الحال كانت هذه الفرحة موجودة في مملكة البحرين تحديدا.. حيث تفاعل النشطاء البحارنة عبر كافة المنصات الرقمية عبر تداول البوستات ومقاطع الفيديو والتغريدات والتعليقات والصور، التي أكدوا فيها أن شعب البحرين وشعب فلسطين لديهم المصير الواحد وأن جنين هي في قلوب البحرينيين.

العديد من مقاطع الفيديو تداولها النشطاء في البحرين منها التظاهرات الشعبية والمسيرات.. ولكن تحديدا أكثر مقطع فيديو تم التفاعل معه وكان عليه ريتويت ومشاهدات كثيرة كانت التظاهرات التي انطلقت في قرية سماهيج في المحرق.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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