اعتقال المتورطين في استشهاد اثنين من استخبارات الحرس غربي البلاد

العالم- ايران

وجاء في البیان الصادر عن حرس الثورة اليوم، ان جهاز استخبارات الحرس الثوري تمكن بالتعاون مع وزارة الامن، من القبض على العنصر الرئيسي في واقعة استشهاد اثنين من منتسبي استخبارات الحرس، الشهيدان "سجاد أميري" و"مهدي شاه ملكي"، وشبكة تضم المتعاونين الرئيسيين معه في محافظات آذربايجان الغربية (شمال غربي البلاد) وكرمانشاه والبرز (شمال العاصمة) وطهران.

ولفت هذا البیان، الى القبض على المتهم الرئيسي في هذه الجريمة بعد اختفائه لفترة من الزمن، خلال عملية استخباراتية في منطقة "قطور" بمحافظة آذربايجان الغربية، وذلك قبل مغادرته البلاد بصورة غير قانونية.