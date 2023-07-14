إضراب تاريخي للممثلين والكتّاب يشل إنتاجات هوليوود

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أما السبب فهو رفضهم استبدالهم بالآلات من قبل الشركات الكبرى ومطالبتهم بتحسين رواتبهم التي باتت متدنية جدا في عصر البث التدفقي هذا فضلا عن المطالبة بالحصول على ضمانات تحول دون استخدام برامج الذكاء الاصطناعي إن لكتابة نصوص السيناريو للأعمال أو لاستنساخ أصواتهم وصورهم.



وقالت رئيسة نقابة الممثلين الأميريكيين فران دريشر:"نحن ضحايا كيان جشع جدا. إذا لم نقف الآن فإننا جميعا معرضون لأن نستبدل بالآلات والذكاء الاصطناعي والشركات الكبيرة التي تهمها وول ستريت أكثر منك ومن عائلتك .الاستوديوهات تفاوضت مع النقابة بطريقة غير نزيهة لكسب الوقت والترويج لأفلامها المرتقبة في الصيف استباقا لقرار الإضراب الذي كان متوقعا. لقد خدعنا".



تحالف منتجي الأعمال السينمائية والتلفزيونية الذي تولى تمثيل الاستوديوهات ومنصات البث التدفقي في المفاوضات أعرب عن خيبته الكبيرة لفشلها واصفا مطالب النقابة بغير الواقعية.

وقبل أن تتخذ النقابة قرارها بالإضراب كانت وافقت على تمديد المفاوضات مع الاستوديوهات الهوليوودية عشرة أيام ضمن مهلة انتهت مساء الأربعاء .

وبموجب الأضراب يمتنع أعضاء النقابة البالغ عددهم مئة وستين ألفا وهم ممثلون وعاملون في المجال السينمائي والتلفزيوني عن المشاركة في أي شكل من أشكال الترويج لعمل ما أكان في العروض الأولى أو في المهرجانات أو عبر مواقع التواصل.

ومن شأن إضراب الممثلين تعطل تصوير بعض الأفلام ذات الميزانيات الكبيرة وتوقف استوديوهات هوليوود عن إنتاج ما تبقى من العروض الأمريكية وتفاقم الضغوط على شركات الإعلام لإيجاد حل.



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