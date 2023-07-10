مخبر: إيران مستعدة لتلبية الاحتياجات الدوائية والطبية للعراق

العالم - ايران

وأعلن محمد مخبر لدى استقباله وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي ، عن استعداد شركات إنتاج الأدوية والمعدات الطبية المتطورة في إيران لتلبية احتياجات العراق الدوائية والطبية ، وقال: يمكن لإيران والعراق من خلال التعاون والمشاركة مع بعضهما البعض ، العمل على بناء خط إنتاج للأدوية وتصديرها إلى الدول الإسلامية ، وان يكونا رائدتين في المنطقة.

وأشارالنائب الأول للرئيس الايراني في هذا الاجتماع ، إلى العلاقات الإيجابية والمتطورة بين البلدين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية ، مؤكدا ضرورة تعزيز وتوطيد العلاقات بين طهران وبغداد قدر الإمكان باعتباره رغبة شعب البلدين وقال ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دائمًا استقرار العراق وأمنه واستقلاله وسلامة أراضيه واقتداره ومكانته الإقليمية والدولية.

كما اعتبر مخبر توسيع التعاون بين وزارتي الصحة في البلدين في مختلف المجالات مثل التعليم وإنشاء العيادات الطبية وخدمات التأمين وتقديم الخدمات الصحية والطبية ، خاصة في أيام شهري محرم وصفر بانه امر ضروري.

وإشار إلى مجالات التعاون العديدة لتطوير العلاقات بين طهران وبغداد ، وقال: يمكن لإيران والعراق تحسين مستوى العلاقات والتعاون المتبادلين في مختلف مجالات النقل والشحن والعلوم والتكنولوجيا والصناعة والتجارة والطاقة ، مؤكدا ان هذا التطور في العلاقات الاقتصادية رهن يإزالة العقبات المصرفية وتسهيل التجارة بين البلدين.

ولفت إلى القواسم الدينية والثقافية المشتركة والعلاقات الودية بين شعبي البلدين ، وقال مخبر: إذا تم توفير الارضية للقطاع الخاص في إيران والعراق وإزالة العقبات المصرفية ، فان التعاون الاقتصادي سيشهد تطورًا وطفرة جادة.

بدوره نقل "صالح الحسناوي" وزير الصحة العراقي ، تحيات رئيس وزراء العراق للنائب الأول للرئيس الايراني ، وسلمه رسالة من محمد شياع السوداني .

وقال: إن أهم أولويات الحكومة العراقية هو تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال الحسناوي ، في إشارة إلى زيارته مع مسؤولي الشركات العراقية المرافقة له إلى مصانع الأدوية الإيرانية ، إن شركة عراقية وقعت عقدا مع الجانب الإيراني لإنتاج الأدوية في العراق.

واضاف: ان العراق مستعد لتوفير الشروط اللازمة لنشاط المصانع الايرانية وشركات الادوية في بلاده ليتسنى لنا التعاون المشترك في مختلف المجالات.