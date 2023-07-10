أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 10 يوليو 2023

رسالت ..

نواب بمجلس الشورى.. لايمكن لأحد إنكار حق ايران القانوني في حقل آرش الغازي المشترك

جوان ..

ترامب والمزيد من العداء للمسلمين .. سأعمل على تشديد إجراءات الهجرة من دول إسلامية

اطلاعات ..

غضب موسكو من سماح تركيا بعودة العشرات من عناصر منظمة ازوف النازية الأوكرانية لأوكرانيا

جمهوري اسلامي ..

أنباء عن بدء حكومة طالبان بالتنقيب عن النفط والغاز باشراف خبراء ومهندسين صينيين

خراسان ..

عودة التظاهرات المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة لشوارع باريس رغم القيود الأمنية المشددة

سياست روز ..

منظمات وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين تطالب بطرد سفير الكيان الصهيوني

قدس ..

إتساع دائرة التمرد على الأوامر في الجيش الصهيوني مع تنامي الإحتجاجات المناهضة لنتنياهو

كيهان ..

آلاف العسكريين ينضمون لتظاهرات القوى المناهضة لحكومة نتنياهو في الكيان الصهيوني

مردم سالاري ..

مخاوف أوروبية متزايدة من إستمرار الحرب بأوكرانيا بعد مرور خمسمائة يوم على بدئها

ابرار ..

رفض أوروبي وإنتقادات واسعة لقرار أمريكا إرسال قنابل عنقودية لأوكرانيا

افتاب يزد ..

إرسال أمريكا قنابل عنقودية محظورة لأوكرانيا يستهدف إضعاف وإستنزاف روسيا

جام جم ..

الخلافات بين أمريكا والكيان الصهيوني تكتيكية في إطار علاقات إستراتيجية واسعة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

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سياسة روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها الذي يحمل عنوان ( ماوراء موقف رافض ).. تعتزم المانيا طرح رؤيتها التي ترفض انضمام اوكرانيا لعضوية الناتو في ظل الظروف الحالية وذلك في القمة القريبة للحلف. المستشار الالماني اولاف شولتز كشف مؤخرا عن رفض برلين لفكرة انضمام اوكرانيا مستندا لبنود بميثاق الناتو تحظر انضمام اي بلد يواجه صراعات داخلية او تهديدات خارجية او متورطٍ في حرب.

تصريحات شولتز منطقية , لكن لماذا ابدى الناتو قبل الحرب بأوكرانيا استعداده لضم أوكرانيا رغم أزماتها الأمنية بالداخل ومع روسيا.

ولماذا لم يكشف عن وجود بنود تحول دون انضمام اوكرانيا بكل مشاكلها حول القرم ومناطق الاغلبية من اصول روسية بشرق وجنوب اوكرانيا وحتى مع روسيا نفسها ؟

الا يعني ذلك ان الناتو اراد توريط كييف في نزاع مفتوح مع موسكو لاستغلال الامر لاضعاف واستنزاف روسيا على حساب اوكرانيا وشعبها ؟ في الواقع ان الناتو لوح حتى بعد اندلاع الحرب بعزمه على ضم اوكرانيا لدفع كييف للمزيد من التصلب وبالتالي لاستمرار الحرب بكل اهوالها ومآسيها .

جام جم ..

كتبت صحيفة جام جم عن اجواء العلاقات بين امريكا والكيان الصهيوني في مقالها (خلافات غير مسبوقة لكن غير إستراتيجية )..

العلاقات بين امريكا والكيان الصهيوني معقدة ومتشابكة ومتداخلة الى درجة من الصعب جدا الحديث عن احتمال انفصامها وانهيارها , نعم هناك خلافات متزايدة بدأت تطفو على السطح ازاء بعض القضايا خاصة في ظل تركيز امريكا على الحرب باوكرانيا ومواجهة الصين وتراجع اهتماماتها بقضايا المنطقة .

الخلافات بين أمريكا والكيان تبقى تكتيكية حول بعض القضايا الإقليمية وخلافات رأي بين بعض المسؤولين بإطار التحالف الإستراتيجي.

ان هذه الخلافات طفت بشكل سافر على السطح مؤخرا لاصرار الكيان على سياساته التصعيدية بالمنطقة رغم انشغال واشنطن بتحديات مواجهة غير مباشرة مع روسيا باوكرانيا ومع الصين ايضا, لكن من المستبعد جدا ان تترك شروخا واقعية على العلاقات الاستراتيجية التقليدية بين الطرفين في كل الاحوال.

كيهان ..

صحيفة كيهان نشرت تقريرا يتحدث عن ( تاكيد طالبان عدم وجود أزمة بأفغانستان ) , وجاء في التفاصيل ..حكومة طالبان تقول ان كل شيئ على ما يرام بافغانستان اي لا ازمةَ اقتصاديةً ولا مجاعةَ وقحطاً ولا من يحزنون.

المشرف على الخارجية الأفغانية " أمير خان متقي " أكد أن كل ما يقال ويشاع عن وجود أزمة إقتصادية بأفغانستان دعاية إعلامية.

واكاذيبُ للتشكيكِ بكفاءة طالبان واَنَّ كل شيئ على ما يرام ، وهناك مشاريع انمائية ، والتجارةُ حرة . ان هذا التكذيب الطالباني يأتي مع تاكيد تقاريرَ للامم المتحدة نفسِها أن افغانستان مهددة بمجاعة خطيرة. الامين العام للمنظمة الدولية انتونيو غوتيريش صرح بمؤتمر دولي حول افغانستان بان الشعب الافغاني يعاني من مجاعة ونقص كبير بامدادات المواد الغذائية.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن ( مرور خمسمائة يوم على الحرب بأوكرانيا ) قائلة ..في بداية اندلاع الحرب في اوكرانيا كانت التوقعات تشير لكونها حربا قصيرة ستحسم بايام او اسابيع , لكنها استمرت ومر خمسمائة يوم على بدءها ومازالت نيرانها متأججة بشدة . في الواقع من الصعب البتُّ فيما حققه كل من طرفي النزاع حتى الان ولكن بصورة عامة يمكن القول ان الاهداف الرئيسية المعلنة من قبل كل طرف لم تتحقق بالكامل حتى الان على الاقل ..

أهداف روسيا إبعاد أوكرانيا عن الناتو وعزل زيلينسكي وضمان إعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك, وأهداف كييف تحرير القرم وتلكما المنطقتين.

في الواقع لا يبدو ان الهجوم الاوكراني المضاد قد حقق الحد الادنى المرتقب من وراءه في ظل الدفاعات الروسية الصلبة , ولكن هناك تطور خطير جدا يتمثل بتزويد امريكا الجيش الاوكراني بقنابل عنقودية محظورة الامر الذي قد يؤدي لتبعات بالغة الخطورة على طرفي النزاع واوروبا وحتى على العالم في حالة حدوث تصعيد متقابل .

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات تحدثت عن خطورة القرار الامريكي الخاص بارسال اسلحة محظورة لاوكرانيا وكتبت في مقالها( قنابل عنقودية )..قرار الرئيس الامريكي جو بايدن ارسال ذخائر وقنابل عنقودية محظورة دوليا وانسانيا واخلاقيا لاوكرانيا, تطورٌ بالغ الخطورة سيكون له تبعاتٌ وتداعيات سلبية واسعة على طرفي الحرب باوكرانيا وربما على اوروبا والعالم ايضا وهذا ما يفسر اجواء الادانة الدولية والغربية الواسعة لهذا القرار حتى من قبل بلدان بالناتو.

بايدن برر القرار بوجود نقص بالذخيرة بالجيش الأوكراني, ولا ينسى أحد أن أمريكا طرحت مبررات فارغة لقصف اليابان نوويا 1945.

ان هذا القرار الامريكي يؤكد بحد ذاته المقولة القائلة ان واشنطن تريد استمرار الحرب الاوكرانية وتعرقل اية جهود وساطة لانهاءها عبر المفاوضات, فما تريده واشنطن اضعاف روسيا واحراج الرئيس الروسي.