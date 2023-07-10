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الجيش الايراني: اميركا اليوم لم تعد قوة كبرى 

الجيش الايراني: اميركا اليوم لم تعد قوة كبرى 
الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

اكد قائد القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد كيومرث حيدري أن الجيش حقق إنجازات مهمة في مجالات الاكتفاء الذاتي والردع، وقال: ان أميركا لم تعد قوة كبرى بالنسبة لنا وإيران اليوم تلعب دورًا في جميع المعادلات العالمية.

العالم - ايران

وقال العميد حيدري في مراسم احياء ذكرى العرض الجوي والبري لقوات جيش الجمهورية الإسلامية بحضور الإمام الخميني الذي اقيم يوم 10 تموز/يوليو عام 1979 : من أهم المواضيع التي أكد عليها قائد الثورة هو جهاد التبيين الذي يذكره دائماً في كلماته عن معالمه الثلاث الحاسمة والفورية والضرورية.

واضاف: إن جهاد التبيين يعني التعبير عن الأحداث المهمة التي وقعت في العالم وجغرافيا الدول الإسلامية بفضل النظام المقدس للجمهورية الإسلامية ، وأيضاً حول القيم التي اوجدها هذا النظام وهو الامر النابع من الرؤية الإلهية للإمام الراحل (رض).

وتابع قائلا: ان جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية حقق إنجازات مهمة في مجالات الاكتفاء الذاتي والردع.

وأضاف العميد حيدري: لقد أخذ الجيش زمام المبادرة أيضا في موضوع تقديم الخدمات للشعب في قضايا مثل الفيضانات والزلازل وغيرها من الأزمات.

واكد العميد حيدري أنه لم يعد هنالك اليوم ذكر لقوة وهيمنة اميركا، وقال: اليوم لم تعد أميركا قوة كبرى بالنسبة لنا وإيران تلعب دورًا في جميع المعادلات العالمية بفضل النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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