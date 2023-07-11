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إتفاق تمهيدي لتاسيس وكالة برلمانية إقليمية في مواجهة الأتربة والغبار

إتفاق تمهيدي لتاسيس وكالة برلمانية إقليمية في مواجهة الأتربة والغبار
الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئيسة كتلة البيئة بالبرلمان الإيراني عن التوصل إلى اتفاق تمهيدي حول تاسيس "وكالة برلمانية إقليمية" تعنى بمواجهة ظاهرة التغير المناخي والعواصف الترابية والغبار؛ متطلعة بأن يرى هذا المشروع النور قريبا.

العالم - إيران

وأوضحت "سمية رفيعي" في تصريح لها خلال اجتماع "لجنة التخطيط والميزانية لجمعية البرلمانات الآسيوية "(APA)، الذي بدأ أعماله في طهران اليوم الثلاثاء، أن "اقتراح تاسيس الوكالة البيئية الإقليمية الذي طرحته الهيئة البرلمانية الإيرانية خلال اجتماع APA اليوم، من شأنه أن يسهم كثيرا في تنسيق البرامج الدولية لمعالجة هذه الظاهرة المناخية".

وأضافت أن "الاتفاق التمهيدي حصل في هذا الخصوص بين ممثلي منظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (منا)، ومنطقة الخليج الفارسي والاتحاد الاوروبي".

كما اقترحت البرلمانية الإيرانية على الدول الأعضاء في اتحاد البرلمانات الآسيوية، أن تتظافر الجهود في إطار رقابي مشترك لاحتواء ظاهرة الأتربة والغبار ورصد والحدّ من الأضرار البيئية المترتبة عليها.

وأضافت رفيعي أن المساهمة المؤثرة والفاعلة من قبل "ديوان المحاسبة" بجمهورية إيران الاسلامية من خلال الاستشراف على رعاية المعايير البيئية الثلاث "حماية الأحياء المائية" و"قانون المناخ النظيف" و"معضلة الأتربة والغبار"، وتحديد نسبة الأضرار والحلول، أسهمت بشكل كبير في معالجة الكثير من المشاكل المتعلقة بالبيئة لحد اليوم.

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