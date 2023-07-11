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مراسل العالم: واشنطن تستخدم ورقة الكهرباء بالعراق ولاتريد استقراره

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

مع ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعِ المتكرر للكهرباء، حملت الاوساط العراقية واشنطن مسؤولية تدهور المنظومة الكهربائية في البلاد جراء الضغوط التي تمارسها على بغداد لمنع وصول المستحقات المالية لطهران وعرقلة استمرار تدفق الغاز الايراني الى محطات الطاقة العراقية.

وفي ظل حرارة صيف تقارب الخمسين درجة مئوية، فان الضغوط الامريكية لتسييس ملف الكهرباء تعود الى الواجهة من جديد مع تراجع ساعات تجهيز الكهرباء، والسبب منع واشنطن وصول مستحقات الكهرباء لطهران بحجة الحظر الامريكي والذي يحول دون استمرار بغداد بتوريد الغاز الايراني المشغل لوحدات توليد الطاقة.

ولأن حاجة وزارة الكهرباء الى الغاز تقدر بستين مليون قدم مكعب، فأن المطالبة بعدم استخدام ملف توريد الغاز الايراني سياسياً بدأت تتصاعد، اذ دعى الاطار التنسيقي الحكومة الى التواصل مع الجانب الامريكي بغية اطلاق المستحقات المالية المترتبة على استيراد الغاز دون تأخير او مماطلة.

وفي وقت ما يزال يمثل استثمار الغاز في العراق تحدياً كبيراً ، تؤكد وزارة الكهرباء استمرار حاجتها الى استيراد الغاز الايراني لتخطي موجة حر صيف هذا العام.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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شاهد بالفيديو.. مراسل العالم: واشنطن تستخدم ورقة الكهرباء بالعراق ولاتريد استقراره

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