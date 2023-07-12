الحرب في أوكرانيا باتت بين سندان الميدان ومطرقة السياسة

إلى ذلك دعت الإدارة العسكرية المواطنين للنزول إلى الملاجئ لحين انتهاء الغارات.

وبعيدا عن الميدان حذرت روسيا من دعم حلف شمال الأطلسي، أوكرانيا عسكريا، حيث اعتبر ديمتري ميدفيديف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي إن زيادة الحلف مساعداته العسكرية لأوكرانيا تقرب الحرب العالمية الثالثة، وأكد أن ذلك لن يمنع روسيا من تحقيق أهدافها في أوكرانيا.

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المواجهة المسلحة في أوكرانيا ستستمر إلى أن يتخلى الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عن خططه للسيطرة على موسكو وإلحاق هزيمة استراتيجية بها، مؤكدا أنه لا توجد مؤشرات على أي تغيير في هذا الموقف.

وفي سياق الدعم الغربي لأوكرانيا، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستزود أوكرانيا بأكثر من سبعين مركبة قتالية ولوجستية وآلاف القذائف لدبابات 'تشالنجر اثنين وحزمة دعم مالي قدرها خمسين مليون جنيه إسترليني لإصلاح المعدات العسكرية.

وأضافت بريطانيا أنه من المنتظر أن يوقع أعضاء مجموعة السبع اتفاقا إطاريا جديدا سيقدم لأوكرانيا التزامات أمنية ثنائية طويلة الأجل وسيجري إعلان تفاصيل الاتفاق لاحقا.

وإلى جانب حزمة الدعم، ستطلق بريطانيا أيضا مشروعا من خلال حلف شمال الأطلسي لتأسيس مركز إعادة تأهيل طبي للجنود الأوكرانيين يجري تمويله من خلال حزمة المساعدة الشاملة التي خصصها الحلف لأوكرانيا.

بدورها، اكدت أميركا على لسان مديرة شؤون أوروبا بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أمانا سلوت، أنها تعتزم الإعلان عن خطة ضمانات أمنية لأوكرانيا خلال فعالية مع الدول الأعضاء بمجموعة السبع.

