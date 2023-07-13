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مقتل آلاف البشر في الجزائر على يد فرنسا..

نموذج لكذب الديمقراطية الليبرالية في شمال افريقيا

نموذج لكذب الديمقراطية الليبرالية في شمال افريقيا
الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي مقتطفات من كلام قائد الثورة الاسلامية حول جرائم الاستعمار الفرنسي في افريقيا.

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