الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣
٠٦:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الاسلامية يعزي السيد نصرالله برحيل الشيخ عفيف النابلسي

قائد الثورة الاسلامية يعزي السيد نصرالله برحيل الشيخ عفيف النابلسي
الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

أرسل قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي رسالة تعزية الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ، برحيل العالم المجاهد الشيخ عفيف النابلسي .

العالم- ايران

وفيما يلي نص رسالة سماحة قائد الثورة الاسلامية:

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة الأخ العزيز ، حجة الاسلام والمسلمين السيد حسن نصرالله ، دام عزّه

أقدم التعازي برحيل العالم المجاهد، سماحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ عفيف النابلسي، الى ذويه الأكارم والى كافة المجاهدين في لبنان وفلسطين، وأسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة له، وادعوا الله لكم بالسلامة والتوفيق ومزيد من الرفعة.

والسلام عليكم ورحمة الله

السيد علي الخامنئي

يذكر ان العلامة المجاهد الشيخ عفيف النابلسي الذي كان من الوجوه العلمائية البارزة في لبنان ومن الانصار البارزين للمقاومة الاسلامية ضد الكيان الصهيوني، وقد لبى نداء ربه والتحق بالرفيق الأعلى بعد معاناة مع المرض.

روابط ذات صلة

حزب الله ناعيا الشيخ النابلسي:فقدان سماحته خسارة كبيرة لأهل العلم والمقاومة

وفاة سماحة آية الله العلامة الشيخ عفيف النابلسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رابطة علماء اليمن تعزي بوفاة العلامة المجاهد عفيف النابلسي

مدير الأوقاف الإسلامية بمدينة .. الاحتلال يلاحق الشخصيات المقدسية بهدف كتم أصواتها

الأمم المتحدة تتبنى قرارا حول الذكاء الصناعي لاتخاذ تدابير وقائية ورقابية

قائد الثورة الاسلامية يعزي السيد نصرالله برحيل الشيخ عفيف النابلسي

الهند تطلق مركبة فضاء للهبوط عند القطب الجنوبي للقمر

العراق يعلق على اعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار التصدي للكراهية الدينية