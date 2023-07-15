القمر الصناعي "خيام" قام بتصوير 30 % من مساحة ايران حتى الآن

العالم - ايران

واوضح سالارية ان مؤسسات كوزارة الجهاد الزراعي والمؤسسة الوطنية لرسم الخرائط هي من بين المؤسسات التي طلبت الاستفادة من هذه الصور، والآن يتم تزويد وزارة الجهاد الزراعي بالصور التي تحتاجها لمعرفة المساحة المزروعة في داخل البلاد ، كما تم توقيع عقد مع المؤسسة الوطنية لرسم الخرائط لتزويدها بالصور لاعداد خرائط بمقياس 1/25000 .

واشار سالارية ان مؤسسات اخرى ستنضم تدريجيا الى المستفيدين من هذه الصور.

يذكر ان القمر الصناعي خيام هو قمر للتصوير والمسح الفضائي وقد ارسل الى مدار الارض خلال العام الماضي.