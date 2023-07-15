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رئيس الاركان الايراني يستقبل قائد الجيش الباكستاني

رئيس الاركان الايراني يستقبل قائد الجيش الباكستاني
السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، بطهران صباح اليوم السبت، قائد الجيش الباكستاني الجنرال "عاصم منير".

العالم - ايران

واجرى قائد الجيش الباكستاني الذي يزور ايران على رأس وفد عسكري رفيع ، في هذا اللاء محادثات مع اللواء باقري تمحورت حول تعزيز العلاقات في مجال التعاون العسكري والتدريبي والدفاعي والامني.

وأكد اللواء باقري خلال هذا اللقاء على الخلفية التاريخية للعلاقات الايرانية الباكستانية ، واعتبر انها تمهد لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي في شتى المجالات.

كما شدد اللواء باقري على اهمية تطوير العلاقات العسكرية بين ايران وباكستان ، واكد على اهمية توسيع هذه العلاقات في مجال التدريب والعلاقات الدفاعية والامنية المشتركة بين البلدين في المنطقة.

هذا ومن المقرر ان يلتقي قائد الجيش الباكستاني بمسؤولين ايرانيين آخرين ايضا.

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