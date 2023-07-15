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في لقاء مع قائد الجيش الباكستاني؛

اللواء باقري يؤكد على زيادة التفاعلات الدفاعية والأمنية بين إيران وباكستان

اللواء باقري يؤكد على زيادة التفاعلات الدفاعية والأمنية بين إيران وباكستان
السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية في إشارة إلى أهمية تطوير العلاقات العسكرية بين إيران وباكستان على زيادة التفاعلات التعليمية والعلاقات الدفاعية والأمنية المشتركة بين البلدين على المستوى الإقليمي.

العالم - ايران

وزار قائد الجيش الباكستاني الجنرال "عاصم منير" صباح اليوم السبت على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، مقر القيادة العامة للقوات المسلحة والتقى مع رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري".

وعقد هذا الاجتماع بهدف زيادة التفاعلات الثنائية من أجل تطوير التعاون العسكري والتعليمي والدفاعي والأمني.

وأشار اللواء باقري في هذا الاجتماع إلى الخلفية التاريخية للدولتين الجارتين، إيران وباكستان، كأساس لتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات.

كما أشار إلى أهمية تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين وأكد على زيادة التفاعلات التعليمية والدفاع المشترك والعلاقات الأمنية بين البلدين على المستوى الإقليمي.

وسيلتقي قائد الجيش الباكستاني بعد لقائه مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لبلدنا، بمسؤولين آخرين في الجمهورية الإسلامية الایرانیة.

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في لقاء مع قائد الجيش الباكستاني؛ اللواء باقري يؤكد على زيادة التفاعلات الدفاعية والأمنية بين إيران وباكستان