قريبا.. دواء ياباني يعيد نمو الأسنان المفقودة

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ومن المقرر البدء في التجارب البشرية للعقار في أوائل العام المقبل. ويوفر الدواء إذا ثبت نجاحه، الأمل للملايين الذين يعتمدون على أطقم أسنان.

ويأمل الفريق الياباني تعميم العلاج الذي لم يكشف عن اسمه بحلول العام 2030 إذا نجحت التجارب وأثبتت أنه لا يوجد آثار ضارة منه في جسم الإنسان.

وأظهرت الاختبارات المبكرة أن الدواء ساعد الفئران والقوارض على إعادة نمو أسنانها، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

والدواء مخصص للأشخاص الذين يفتقرون إلى مجموعة كاملة من أسنان البالغين لأسباب وراثية.

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أنه من المقرر بدء التجارب السريرية في يوليو 2024، وتحديدا على الأشخاص المصابين بفقدان كل الأسنان، وهي حالة وراثية نادرة تمنع تكون الأسنان أصلا.

ويعمل الدواء، وهو علاج بالأجسام المضادة، عن طريق قمع الجين الوراثي USAG-1، الذي يحد من نمو الأسنان.