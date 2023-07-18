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تقارير دولية: 6 ملايين طفل يواجهون خطر المجاعة في اليمن

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

مرعبة هي الأرقام والإحصائيات التي تكشف حجم المأساة لواقع الأطفال اليمنيين وطبيعة معاناتهم نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية والصحية بسبب ما يشهده البلد منذ سنوات من حرب وحصار ووضع إنساني معقد.

العالم - خاص بالعالم

إذ تشير تقارير لمنظمات دولية أن نحو 6 ملايين طفل يمني باتوا يواجهون خطر المجاعة وبحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية ودوائية.

الوضع الكارثي لشريحة الأطفال في اليمن بحسب المنظمات العاملة في المجال الإنساني ومنها منظمة اليونسيف يحتاج إلى تكثيف الجهود لتقديم المعالجات الطارئة لمواجهة هذه الأزمة وإنقاذ حياة ملايين الأطفال، خاصة وأن أكثر من 11 مليون طفل يمني بحاجة عاجلة للحماية والدعم، من بينهم "مليونان ومائتا" طفل يعانون سوء التغذية الحاد..

ويكشف واقع أطفال اليمن جزءاً من المعاناة التي لحقت باليمنيين شرائح وفئات مختلفة بسبب الحرب والظروف الصعبة التي يعيشها البلد، فكان الصغار الضحية الأبرز بعد أن تقاسمهم الموت والجوع والتشرد، وما لحق بهم من إعاقات جسدية ونفسية، ومعاناة صحية نتيجة نقص الغذاء أو التغذية غير السليمة وتفشي الأمراض وسوء مستوى أنظمة الصحة والمياه، إضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ويمثل وضع الاطفال اليمنيين غيضاً من فيض وضع إنساني كارثي، في ظل تقارير دولية تتحدث أن قرابة 22 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، فيما تُصنف الأزمة الإنسانية في اليمن ضمن الأسوأ على مستوى العالم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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