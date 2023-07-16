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لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ..

أمريكا تجري مناورات ثلاثية مشتركة مع سيئول وطوكيو

أمريكا تجري مناورات ثلاثية مشتركة مع سيئول وطوكيو
الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت أمريكا أنها أجرت اليوم الأحد، مع كوريا الجنوبية واليابان تدريبات بحرية مشتركة، لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.

العالم - الأميركيتان

وذكرت القوات البحرية في كوريا الجنوبية في بيان، أن "التدريبات الثلاثية أجريت اليوم في المياه الدولية بين كوريا الجنوبية واليابان، وشاركت فيها مدمرات مجهزة بأنظمة الرادار إيجيس من الدول الثلاث".

وأضافت القوات أن "التدريبات تهدف إلى إتقان رد فعل الحلفاء على إطلاق صاروخ باليستي كوري شمالي بسيناريو يجسد هدفا افتراضيا".

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات (هواسونغ-18)؛ الذي تصفه بأنه أساس قوتها النووية الضاربة قبالة ساحلها الشرقي.. قائلة: "إن السلاح (تحذير عملي قوي) للخصوم".

ونددت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية عابرة للقارات، لكن بيونغ يانغ ترفض تلك الإدانة، وتقول إنها تمارس حقها في الدفاع عن النفس.

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لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ.. أمريكا تجري مناورات ثلاثية مشتركة مع سيئول وطوكيو

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