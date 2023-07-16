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قرار واشنطن يعكس نقصا بالذخائر العادية..

بوتين يحذر.. نحتفظ بحق الرد إذا تم استخدام كييف للذخائر العنقودية

بوتين يحذر.. نحتفظ بحق الرد إذا تم استخدام كييف للذخائر العنقودية
الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرد بالمثل على استخدام كييف الذخائر العنقودية ضدها.

العالم - روسيا

وصرح بوتين، أن قرار واشنطن إمداد كييف بالذخائر العنقودية اضطراري يعكس نقصا في الذخائر العادية، وأكد أن روسيا تحتفظ بالحق في الرد بالمثل إذا استخدمت ضدها.

جاء ذلك في معرض رد بوتين على طلب الصحفي بافل زاروبين التعليق على قرار الولايات المتحدة تقديم الذخائر العنقودية لكييف.

وقال بوتين في مقطع فيديو نشره زاروبين عبر "تلغرام" اليوم الأحد: "فيما يتعلق بالذخائر العنقودية، لقد أعطت الإدارة الأمريكية نفسها تقييما لهذه الذخائر على لسان موظفين فيها مؤخرا، عندما وصفت استخدام الذخائر العنقودية بأنه جريمة. أعتقد أن هذا هو الموقف الذي يجب اعتماده من الموضوع".

وأضاف بوتين أن قيام الولايات المتحدة بتسليم هذه الذخائر لأوكرانيا ليس دليلا على أن "حالهم مريح"، وإنما يأتي بسبب نقص الذخيرة لديهم بشكل عام.

وذكّر الرئيس الروسي بأن "الجيش الأوكراني ينفق ما يصل إلى 5-6 آلاف قذيفة من عيار 155 يوميا، بينما تنتج الولايات المتحدة 15 ألف قذيفة في الشهر، وأضاف: "ليس لديهم ما يكفي، وأوروبا ليس لديها ما يكفي. لكنهم لم يجدوا خيارا أفضل من التوجه لاستخدام الذخائر العنقودية".

وشدد بوتين على أن روسيا حتى الآن لم تستخدم الذخائر العنقودية ولم تكن لديها حاجة إلى ذلك، "رغم النقص المعروف في الذخيرة لدينا أيضا في فترة ما"، وأضاف: "لكن بالطبع، إذا تم استخدامها ضدنا فإننا نحتفظ بحق الرد بالمثل"، مؤكدا أن روسيا تمتلك ما يكفي من مخزون الذخائر العنقودية على اختلاف أنواعها.

ويوم الخميس، أعلن البنتاغون أن أوكرانيا قد تسلمت ذخائر عنقودية، ليس من الولايات المتحدة فقط، بل ومن دول أخرى أيضا.

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قرار واشنطن يعكس نقصا بالذخائر العادية.. بوتين يحذر.. نحتفظ بحق الرد إذا تم استخدام كييف للذخائر العنقودية

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