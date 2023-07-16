أوكرانيا تهدد بضرب العمق الروسي بأسلحة محلية الصنع+فيديو

العالم - الأزمة الأوكرانية

نقل المعارك الى الداخل الروسي، تهديد اوكراني يصدر لاول مرة مع اشتداد حدة المعارك على الاراضي الاوكرانية.

جاء التهديد على لسان القائد العام للجيش الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني الذي هدد بضرب العمق الروسي بأسلحة أوكرانية الصنع وليس بأخرى غربية حسب ما نقلته صحفية واشنطن بوست الاميركية، مشيراً الى مخاوف الشركاء الغربيين في توجيه ضربات اوكرانية داخل الاراضي الروسية بأسلحة غربية.

تأتي هذه التهديدات في حين توعدت كييف في وقت سابق موسكو بضرب العمق الروسي باستخدام أسلحة غربية بعيدة المدى.

الى ذلك تسلّم الجيش الأوكراني اول دفعة من الذخائر العنقودية من الولايات المتحدة مقابل ضمانات قدّمتها كييف لواشنطن حسبما افاد مسؤول عسكري اوكراني.

في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إرسال مئة وسبعة واربعين ألف مجند إلى جبهات القتال في أوكرانيا، بعد اكتمال عمليات التجنيد في ربيع العام الجاري مشيرةً إلى أنّ أغلب المجندين مسجّلون في تشكيلات التدريب والوحدات العسكرية لإتقان التعامل مع المعدّات العسكرية الحديثة.

هذا ومع استمرار المعارك في مقاطعة زاباروجيا شرقي البلاد، والتي ضمّت موسكو اجزاءً واسعةً منها العام الماضي، تبادلت اطراف الصراع الاتهامات بقصف اهداف مدنية في هذه المقاطعة إذ تحدّث أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، عن اصابة ثلاثة مدنيين في قصف روسي على قرية ستبنوهيرسك، في حين قال فلاديمير روجوف وهو مسؤول عينته روسيا في المقاطعة نفسها إنّ القوات الأوكرانية دمّرت مدرسةً في قرية ستولنيف، بينما اعترضت قوات الدفاع الجوي طائرةً مسيرةً فوق مدينة توكماك.

وفي شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا منذ الفين واربعة عشر، تصدّت القوات الموالية لروسيا لهجوم اوكراني بطائرات مسيّرة حسب السلطات الموالية لروسيا.

في تطور آخر تعهّد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول من العاصمة كييف بتقديم حزمة مساعدات شاملة لأوكرانيا عقب لقائه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. واكد أنّ بلاده سترفع قيمة مساعداتها الإنسانية إلى أوكرانيا من مئة مليون دولار العام الماضي إلى مئة وخمسين مليوناً هذا العام.