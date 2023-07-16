ناقوس الخطر يئن في الحسكة نتيجة تلوث مياه الشرب

العالم- مراسلون

قطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها الغربي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها بات أمرا ليس بالجديد عن أهالي الجزيرة السورية، فالجديد اليوم هو الحالات المرضية التي تصل إلى مركز اللؤلؤة الطبي الحكومي نتيجة تلوث المياه وعدم معرفة مصدر مياه الصهاريج، ماينذر بكارثة صحية مرتقبة.

وقال مدير صحة الحسكة د. عيسى خلف لقناة العالم "في هذه الحالة هناك اللجوء الى مصادر غير موثوقة لزيادة حالات التهاب المعدة التي تفاجئ مركزنا مثلا في الشهر الماضي راجعنا حوالي 1400 اغلبيتهم من الاطفال وتم تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم".

بدوره قال المدير الإداري لمركز اللؤلؤة الطبي بسام حيجي"بالنسبة لموضوع الإسهالات تجينا بشكل يومي حالات، تراجع المركز تشكي من حالات اسهال والتهاب أمعاء والاغلبية تشكي من المياه و ليس هناك مصدر موثوق في المياه".

ناقوس الخطر الذي تدقه صحة الحسكة لم يأت من فراغ، بل بعد ازدياد مناشدات الأهالي الذين يسعفون اولادهم يوميا وسط مخاوف من انتشار الامراض والأوبئة مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارة.

وقالت امرأة سورية لقناة العالم: "ما نعرف سبب الماء والهواء حتى الدكتور يقول ما نعرف سبب هذه النجاسة على جسم الأطفال".

جهود مضاعفة تبذلها الحكومة السورية لاحتواء الواقع الصحي الجديد، وتأمين مياه الشرب ضمن الامكانات المتوفرة علّها تُسعف مايمكن إسعافه.

لم يعد العطش وحده ما يهدد أهالي الجزيرة السورية، بل الأمراض والأوبئة التي تنذر بها مديرية صحة الحسكة، وسط مناشدات الاهالي لتحييد محطة مياه آبار علوك عن الصراعات الدائرة في المنطقة.