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'سرايا القدس - كتيبة أريحا' تستهدف بشكل مباشر قوات الاحتلال بمخيم 'عقبة جبر'

'سرايا القدس - كتيبة أريحا' تستهدف بشكل مباشر قوات الاحتلال بمخيم 'عقبة جبر'
الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت سرايا القدس - كتيبة أريحا، اليوم الاثنين، تمكن جندها من التصدي لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اقتحامها لمخيم عقبة جبر.

العالم - فلسطين

وقالت سرايا القدس - كتيبة أريحا:" متوكلين على الله تمكن جند الكتيبة الميامين فجر اليوم من التصدي لقوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم عقبة جبر واستهدافها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر."

وأكدت سرايا القدس - كتيبة أريحا، على أن جهادها مستمر وسلاحها مشرع في كل الساحات.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مخيمي عقبة جبر وعين السلطان، وسط اشتباكات مسلحة من المقاومين التي حاولت التصدي لاقتحامات قوات الاحتلال .

وأفادت مصادر محلية في أريحا بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر وداهمت حارة "آل وهدان" وسط المخيم واعتقلت محمد زهير وهدان من منزله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في المخيم، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان بالمدينة واعتقلت الشاب عودة ابو جوهر من منزله.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجراً أسيرا محررا من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين ، بلغت 15 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة المحتلة الضفة الغربية.

وعرف من بين المعتقلين:

1. محمد نسيم أبو الرز من رام الله


وسط اشتباكات مسلحة… إصابة مواطن في عقبة جبر واعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة..

2. نصر الله اللولو من رام الله

3. ثائر عوض من بيت أمر شمال الخليل

4. محمد عوض من بيت أمر شمال الخليل

5. نديم صبارنة من بيت أمر شمال الخليل

6. صبري بسام النجار من الخليل

7. المحرر عبد المهدي الزهور من الخليل

8. محمد جهاد المسيمي من نابلس

9. جوهر أبو عودة من أريحا

10. محمد زهير وهدان من أريحا

11. إبراهيم ضراغمة من مخيم قلنديا شمال القدس

12. محمود الشاعر من جنين

13. المحرر محمد أبو الرب من جنين

14. يوسف أبو الرب من جنين

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'سرايا القدس - كتيبة أريحا' تستهدف بشكل مباشر قوات الاحتلال بمخيم 'عقبة جبر'

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