أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنین 17 يوليو 2023

كيهان ..

قاليباف.. على روسيا أن تدرك أن مسار التعاون يمر عبر إحترام وحدة الأراضي الإيرانية

جمهوري اسلامي ..

نواب بمجلس الشورى .. ايران لن تجامل أي أحد بشأن سيادتها الوطنية وووحدة أراضيها

سياست روز ..

فوضى عارمة في الكيان الصهيوني .. حكومة مهزوزة وأمن في مهب الريح ..

اطلاعات..

تمرد على الأوامر في سلاح الجو بالكيان الصهيوني .. عشرات الطيارين يرفضون مواصلة الخدمة

جوان ..

هلع صهيوني متزايد من التطور المتسارع في العلاقات بين ايران والبلدان الأفريقية

قدس ..

السوداني يلتقي بالأسد في دمشق في أول زيارة لرئيس وزراء عراقي لسوريا منذ 13 عاما

ايران ..

موضوع الأمن الحدودي مطروح على طاولة مباحثات الرئيس السوري ورئيس الوزراء العراقي بدمشق

ابرار..

أوساط إعلامية غربية تشير لوجود مؤشرات تردد أوروبي بشأن مواصلة دعم أوكرانيا

ارمان ملي ..

بوتين يلوح محذرا .. لدينا ما يكفي من القنابل العنقودية للرد على إستخدامها ضدنا

افتاب يزد ..

أردوغان وسياسة العودة للغرب .. شكوك بشأن إحتمال إنضمام تركيا للإتحاد الأوروبي

خراسان ..

رئيس مجلس الشورى .. لن نتساهل مع أحد أبدا بشأن سيادتنا ووحدة أراضينا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنین

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن الفوضى العارمة التي تعصف بالكيان الصهيوني في مقالها ( ماراثون لاينتهي بين المعارضة ونتنياهو )..

فلسطين المحتلة شهدت السبت وللاسبوع الثامن والعشرين تظاهرات حاشدة بمشاركة مئآت الالاف بتل ابيب ومدن اخرى , تظاهرات نددت بالتعديلات القضائية التي طرحتها حكومة نتنياهو على الكنيست.

إن هناك مخاوف عميقة في الكيان من إقتراب الصراع بين المعارضة ونتنياهو من نقطة اللاعودة والإنزلاق بحرب أهلية.

إن ما يحدث بفلسطين المحتلة اليوم يجسد وجود شروخ سياسية واجتماعية عميقة , شروخٌ امتدت الى المؤسسة العسكرية نفسها بشكل حالاتِ تمردٍ على الاوامر ورفضِ الخدمة العسكرية . رئيسُ الكيان اسحاق هرتسوغ حذر مرة اخرى من خطر زوال" اسرائيل" , كما حذر رئيسُ الاركان السابق غادي ابزنكوت من ان الكيان يواجه بهذا الصراع الداخلي خطرا وجوديا . ان المعارضة في فلسطين المحتلة تَستَعِدُّ لاعلانِ العصيان المدني لاسقاطِ حكومةِ نتنياهو وقد يشهد المستقبلُ القريب تسونامي مدمِّرةً في الكيان .

سياست روز ..

في مقالها ( ما الذي تبحث عنه سيؤول؟) كتبت صحيفة سياسة روز..

في زيارته المفاجأة لكييف اعلن رئيس كوريا الجنوبية عن عزم سيؤول على تقديم دعم عسكري كبير ومساعدات اقتصادية ضخمة لاوكرانيا , الامر الذي طرح تساؤلات حول مغزى وتوقيت هذا الموقف.

دخول سيؤول لمسار تقديم الدعم لأوكرانيا لايمكن فصله عن النفوذ الأمريكي الكبير على كوريا الجنوبية بوجود قواعد أمريكية بأراضيها.

كما ان هذا الموقف المفاجئ يرتبط بمشروعٍ لحلف الناتو بايجاد ناتو اسيوي مقابل الصين وكوريا الشمالية يضم اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وبلدانا اخرى بشرق وجنوب شرقي اسيا. ويبدو ان رئيس كوريا الجنوبية اراد بزيارته هذه لكييف اثباتَ ولاءِهِ المبكر للمشروع المذكور وحلفِ الناتو .

ابرار..

صحيفة ابرار كتبت في تقريرها ( بوتين يلوح بالرد على القنابل العنقودية)..في رسالةِ انذارٍ واضحةٍ على قرار امريكا ارسالَ قنابل عنقودية لاوكرانيا صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن لدى روسيا ما يكفي من القنابل العنقودية في ترسانتها للرد على اي هجوم بهذه القنابل على قواتها باوكرانيا.

بوتين أكد أن روسيا تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها والرد بالمثل على أي إستخدام للقنابل العنقودية الأمريكية ضدها بأوكرانيا.

ان واشنطن حاولت التخفيف من وطأة قرارها بالحديث عن اخذ ضمانات اكيدة من كييف بعدم استخدام هذه القنابل في اراضٍ روسية , الا ان ما قاله بوتين اشار بصراحةٍ لاستخدام هذه القنابل ضد القواتِ الروسية باوكرانيا.

كيهان ..

صحيفة كيهان نشرت تقريرا عن تقییمات استراتيجية لاوساط اعلامیة في فلسطين المحتلة تحذر من ان الكيان الصهيوني سيواجه (خسائر كارثية بأية حرب مع حزب الله).

وجاء في التفاصيل ..تقول تقييمات استراتيجية بفلسطين المحتلة نشرتها صحف عبرية ان اية حرب مقبلة مع حزب الله لبنان ستؤدي الى مواجهة الكيان الصهيوني لخسائرَ رهيبة واستنزاف ودمار لم يشهده منذ تاسيسه.

( هذه التقييمات والتوقعات التي تستند إلى معلومات أجهزة أمنية وعسكرية بفلسطين المحتلة حذرت من "عواصف صواريخ حزب الله")

وتقول ان الكيان سيواجه عشرات الالاف من الصواريخ كل يوم . صواريخ قصيرة واخرى متوسطة المدى في البداية تنهال كالمطر على مواقع عسكرية في شمال فلسطين المحتلة تَتْبَعُها موجاتٌ من الصواريخ الطويلة المدى عاليةِ الدقة وقصفٌ مدفعي وبالكاتيوشا لتغطيةِ اقتحامٍ بري واسع من قبل قوات حزب الله لبنان لمناطق الجليل الاعلى بفلسطين بدعم مئات المسيرات .هذه الدراسة حذرت من انه من الصعب الرهانُ عن جدوى القبَّة الحديدية ونظمِ الدفاع الجوي الصاروخية الاخرى مقابل ربما مئةِ الف صاروخ او حتى ضِعفِ هذا الرقم ومقابلَ اجتياحٍ بَريٍّ واسعٍ يَنقل الحرب لعمق فلسطينَ المحتلة .

جوان ..

في تقريرها ( تعاظم مكانة ايران بأفريقيا يثير قلق الصهاينة ) كتبت صحيفة جوان ..الجولة الافريقية التي قام بها رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي وما حقَّقته من نتائجَ باهرة اثارت قلقا عميقا في الكيان الصهيوني .هذا القلقُ تجسد بتحذيراتٍ اطلقها الرئيس السابق لمجلس الامن القومي في الكيان " مائير بن شابات" من انَّ تعاظم مكانة ايران بافريقيا عقبةٌ كبرى لسياسات ورهانات تل ابيب في هذه القارة .

تل أبيب ترى أن ايران نجحت بامتياز في توسيع دائرة علاقاتها الإقليمية والدولية الأمر الذي يشكل تحديا للكيان وللحظر الأمريكي.

مخاوفُ الكيان ترتبط بواقع نجاح ايران في سحب البساط من تحت اقدام الحظر الامريكي بانتهاجِها لدبلوماسيةٍ قوية عززت علاقاتها مع جيرانها ومكانتها باسيا الوسطى وامريكا اللاتينية وروسيا والصين وهي تعمل بنجاح لايجاد جسور علاقات قوية مع البلدان الافريقية , الامر الذي سيعزز قدراتها الاقتصادية.