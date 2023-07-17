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تسرب بيانات 5600 موظف من المخابرات الأمريكية والألمانية بسبب برنامج مكافحة الفيروسات

تسرب بيانات 5600 موظف من المخابرات الأمريكية والألمانية بسبب برنامج مكافحة الفيروسات
الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "شبيغل" الألمانية بأن وكالات المخابرات الأمريكية والألمانية تعرضتا لتسرب بيانات الموظفين بسبب استخدام برنامج مكافحة فيروسات عبر الإنترنت VirusTotal.

العالم _ أوروبا

وقالت الصحيفة إن "الحديث يدور حول قائمة تضم 5600 اسما، بينهم موظفون في وكالة الأمن القومي الأمريكية وأجهزة المخابرات الألمانية. حيث تم تسجيلهم جميعا على منصة أمان تكنولوجيا المعلومات VirusTotal" المملوك لشركة Alphabet Corporation، التي تمتلك أيضا محرك بحث Google.

وبالإضافة إلى وكالة الأمن القومي، تعرضت القيادة الإلكترونية الأمريكية ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تسرب البيانات من الوكالات الأمريكية.

ومن جانب ألمانيا، واجهت إدارة الشرطة الجنائية الفيدرالية، وجهاز مكافحة التجسس العسكري، والقسم السري لجهاز المخابرات الفيدرالية تسربا لبيانات.

وأثر التسرب أيضا على بيانات موظفي الهيئات الرسمية في هولندا وتايوان وبريطانيا.

ويُذكر أن أسماء وعناوين البريد الإلكتروني لموظفي هذه المنظمات فقط هي التي تم إدخالها على الشبكة.

وأكد المكتب الاتحادي لأمن المعلومات الألماني لـ"شبيغل" التسرب، ونصحت السلطات بعدم تحميل الملفات في VirusTotal.

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