اسقاط 28 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

العالم- الأزمة الأوكرانية

معركة جوية تخوضها القوات الأوكرانية ودفاعاتها الجوية في منطقة أوديسا الساحلية جنوبي البلاد، الإدارة العسكرية للمنطقة أوضحت أن الدفاع الجوي تدخل في وقت مبكر لصد هجوم جوي روسي على ميناء أوديسا.

سلاح الجو قال إن روسيا شنت هجمات على جنوب أوكرانيا وشرقها باستخدام طائرات مسيرة أو صواريخ باليستية. فيما تواجه مناطق مثل ميناء أوديسا و ميكولايف ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيا تهديدا بهجمات المسيرات الروسية؛ محتملا أن تكون روسيا قد استخدمت أسلحة باليستية لمهاجمة مناطق مثل بولتافا ودنيبروبيتروفسك وخاركيف.

الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا وجهت تحذيرا للسكان بضرورة البقاء في الملاجئ، فيما انطلقت صافرات الإنذار في عدة مناطق مثل ميكولايف وخيرسون وزابوروجيا ودونيتسك وخاركيف.

في المقابل، تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن اسقاط ثمان وعشرين طائرة مسيرة أوكرانية في سماء شبه جزيرة القرم، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، دون أن تسفر عن إصابات أو أضرار.

تطورات الميدان في الجنوب الأوكراني، لا سيما أوديسا، التي تضم موانىء أساسية لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، جاءت بعد ساعات فقط على رفض روسيا تمديد العمل بالاتفاق، الذي أبرم بين روسيا وأوكرانيا وتركيا بقيادة الأمم المتحدة، الرفض الروسي جاء رداً علی عدم الالتزام ببنود تسمح بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية. حيث تضمن الاتفاق تأمين مرور صادرات الحبوب إلى الاسواق الدولية عبر البحر الاسود.