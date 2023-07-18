القافلة الأولى من الزوار الإيرانيين تتوجه إلى سوریا

العالم - إيران

وأكد حميد رضا محمدي أن شركة طيران كاسبين ستنقل من الآن فصاعدا كل يوم ثلاثاء، قافلة من الزوار الإيرانيين إلى سوريا.

وشدد بالقول: إن استئناف رحلات الزوار الإيرانيين إلى سوريا يأتي ضمن توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين وحل المشاكل العالقة.. حيث توجهت اليوم قافلتان تتكون من 85 زائرا إيرانيا إلى سوريا.

وأضاف: محمدي نتطلع إلى زيادة السعة واستخدام شركات طيران أخرى لإيفاد المزيد من الزوار الإيرانيين إلى سوريا.

وقال إنه بناء على توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وسوريا، يزور 50 ألف إيراني سوريا سنويا، معربا عن أمله في زيادة عدد الزوار الإيرانيين إلى سوريا.