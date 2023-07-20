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توقيع مذكرة تعاون دفاعية بين ايران وبوليفيا 

توقيع مذكرة تعاون دفاعية بين ايران وبوليفيا 
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

وقع وزيرا الدفاع الايراني العميد محمد رضا آشتياني، والبوليفي إدموندو نوبيو أغيلار على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين البلدين صباح اليوم الخميس في طهران .

العالم - ايران

وخلال حفل التوقيع قال وزير الدفاع الايراني ان اميركا الجنوبية هي منطقة بالغة الحساسية وتحظى باهمية خاصة في سياستنا الخارجية والدفاعية وقد سعينا لكي يطلع وزير الدفاع البوليفي على انجازات وقدرات وزارتنا ، مضيفا بان لبوليفيا احتياجات في مجال الدفاع الحدودي ومكافحة المخدرات وسعينا لاطلاق تعاون في مجال المعدات الدفاعية مع هذا البلد، وبامكان هذا التعاون ان يشكل انموذجا لباقي اصدقائنا في اميركا الجنوبية.

من جهته وصف وزير الدفاع البوليفي زيارته لايران بأنها ايجابية واضاف بأن هناك هواجس في بوليفيا حول تهريب المخدرات والبضائع ومراقبة الحدود ونحن نطلب مساعدة ايران في هذا المجال ، كما نتطلع الى اطلاق تعاون بين البلدين في المجال الجامعي بمشاركة الجامعة العسكرية في بوليفيا.

وشكر وزير الدفاع البوليفي "كافة الجامعات والصروح الجامعية التي عرضت، وبرحابة الصدر، قدراتها علينا، ونحن مندهشون من تطور ايران، ومتفائلون جدا بنتائج هذه الزيارة ونأمل في ان تشكل بداية للتعاون الواسع في مختلف المجالات".

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