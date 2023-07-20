العميد اشتياني : من المستبعد ان ينجو الكيان الصهيوني من المستنقع الذي غرق فيه

العالم - ايران

واضاف وزير الدفاع لوكالة أنباء فارس ،اليوم الخميس، ان الكيان الصهيوني يواصل محاولاته لكنه يعاني الان بشدة بسبب قضاياه الداخلية والخارجية، وسبب ذلك هو سلوك هذا الكيان وزيفه.

وتابع العميد آشتياني "ان الظلم الذي يمارسه الكيان الصهيوني في المنطقة والعالم وتدخلاته غير المبررة في باقي الدول، كلها أدت الى وقوع هذا الكيان في مستنقع استبعد بأن ينجو منه".

وردا على سؤال حول رسالته الى الدول الجارة بهذا الخصوص، قال وزير الدفاع الايراني "جميع الدول يعرفون هذا الكيان ، ويعلمون بأنه يمكن لهم انشاء علاقات مرحلية مع هذا الكيان لكنهم لايؤمنون به في الأساس".

هذا وكان رئيس الكيان الصهيوني، ووزير الحرب الصهيوني قد زارا جمهورية اذربيجان خلال الشهرين الماضيين ما اثار ردودا ايرانية.