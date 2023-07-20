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القبض على أربعة إرهابيين شمال العراق

القبض على أربعة إرهابيين شمال العراق
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الخميس، الإطاحة بـ4 إرهابيين في نينوى.

العالم- العراق

وذكر بيان للاستخبارات تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والمتضمنة الملاحقة والقبض على آخر ما تبقى من فلول داعش، حيث توفرت لدى مفارز الوكالة معلومات دقيقة تتعلق بتواجد مشتبه بهم كانوا ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابي وذلك ضمن محافظة نينوى".

وأضاف أنه "تم تشكيل فريق عمل استخباري للتحري والقبض على المطلوبين وبكمين محكم تم القبض على أربعة متهمين ومن خلال تدقيق البيانات تأشرت بحقهم وثائق تدينهم بالانتماء إلى عصابات داعش، وعملهم بما يسمى بديوان الجند وولاية نينوى وفرقة عين جالوت والمعسكرات العامة".

وتابع أن "المتهمين اعترفوا بانتمائهم وعملهم ضمن صفوف عصابات داعش الإرهابي"، مبينا أنه "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزائهم العادل".

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