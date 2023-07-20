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الوقف السني العراقي: قرار الحكومة بطرد السفيرة السويدية من العراق موقف مشرف

الوقف السني العراقي: قرار الحكومة بطرد السفيرة السويدية من العراق موقف مشرف
الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

وصف ديوان الوقف السني، اليوم الخميس، في بيان قرار الحكومة بطرد السفيرة السويدية من العراق بالموقف المشرف، فيما دعا الدول العربية والاسلامية الى اتخاذ مواقف مماثلة.

العالم - العراق

وفي ما يلي نص البيان:

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الوقف السني العراقي: قرار الحكومة بطرد السفيرة السويدية من العراق موقف مشرف

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