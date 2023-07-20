موسكو تقيد تنقلات البعثة الدبلوماسية البريطانية في روسيا

العالم - روسيا

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها استدعت الخميس القائم بالأعمال البريطاني في موسكو "توم دود" وأبلغته بأنه بات يتعين على "موظفي البعثة الدبلوماسية البريطانية إخطار السلطات الروسية مسبقا بتنقلاتهم" في روسيا،"ردا على الأعمال العدائية" من جانب بريطانيا التي تزود أوكرانيا بالمال والسلاح.

وعليه، يتعين على الدبلوماسيين البريطانيين - مع استثناءات قليلة - "إرسال إشعار قبل خمسة أيام عمل على الأقل في حال التنقل خارج منطقة بطول 120 كيلومترا تتوافر فيها حرية الحركة" حول موسكو وإيكاترينبرغ، وفقا للبيان.



وطالب البيان بأن يضم الملف "معلومات عن التاريخ والهدف ونوعية التنقل وجهات الاتصال، والشخصيات المرافقة وكيفية التنقل وأماكن الزيارة والإيواء بالإضافة إلى مسار الرحلة".



وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيانها أنها تقوم بذلك ردا على "إعاقة العمل الطبيعي" للبعثة الدبلوماسية الروسية في بريطانيا.



منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، تدهورت العلاقات بين موسكو ولندن إلى حد كبير.



وفرضت لندن عقوبات عديدة على شركات وشخصيات روسية، بعضها متهم بأداء دور في "ترحيل أطفال أوكرانيين قسرا" إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، في حين ترفض روسيا هذه الاتهامات.