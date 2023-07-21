آلاف اللبنانيين يلبون دعوة السيد نصر الله للإعتصام بشجب الإساءة للمسلمين

العالم - خاص بالعالم

فاقيمت الاعتصامات بعد صلاة الجمعة و الظهرين امام المساجد رافعين المصاحف للتعبير ادانتهم للاساءات المتكررة بحق المصحف الشريف داعين العالم الاسلامي والحر لمحاسبة الاشخاص على جريمتهم والحكومات على تهاونها واستهتارها لما تمثل من تحد لكل مسلم حر وصاحب كتاب مقدس في العالم.

المعتصمون اعتبرو وضع النظام السويدي ما حصل في خانة حرية التعبير فصلا من التحريض المبرمج ضد الاسلام وتجاوزا لكل المقدسات السماوية والدينية.

يشار الى انها ليست المرة الاولى التي يتجرأ فيها مواطنون سويديون بالاعتداء على اقدس مقدسات المسلمين وحرق القرآن الكريم بتسهيل وحماية من الشرطة السويدية ما يعزز حقيقة ان حكومة ستوكهولم شريكة في تحدي واستفزاز اكثر من مليار ونصف مسلم في العالم.

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