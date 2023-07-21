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آلاف اللبنانيين يلبون دعوة السيد نصر الله للإعتصام بشجب الإساءة للمسلمين

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

نصرةً للقرآن العزيز، وكتاب الله الكريم وتنديداً بالتعدي والتمادي على المقدسات لبى الاف المسلمين في لبنان دعوة الامين العام لحزب الله للاعتصام رفضا وشجبا للتطاول على مشاعر المسلمين.

العالم - خاص بالعالم

فاقيمت الاعتصامات بعد صلاة الجمعة و الظهرين امام المساجد رافعين المصاحف للتعبير ادانتهم للاساءات المتكررة بحق المصحف الشريف داعين العالم الاسلامي والحر لمحاسبة الاشخاص على جريمتهم والحكومات على تهاونها واستهتارها لما تمثل من تحد لكل مسلم حر وصاحب كتاب مقدس في العالم.

المعتصمون اعتبرو وضع النظام السويدي ما حصل في خانة حرية التعبير فصلا من التحريض المبرمج ضد الاسلام وتجاوزا لكل المقدسات السماوية والدينية.

يشار الى انها ليست المرة الاولى التي يتجرأ فيها مواطنون سويديون بالاعتداء على اقدس مقدسات المسلمين وحرق القرآن الكريم بتسهيل وحماية من الشرطة السويدية ما يعزز حقيقة ان حكومة ستوكهولم شريكة في تحدي واستفزاز اكثر من مليار ونصف مسلم في العالم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. آلاف اللبنانيين يلبون دعوة السيد نصر الله للإعتصام بشجب الإساءة للمسلمين

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