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الدفاع التايوانية ترصد 26 طائرة و7 سفن صينية تحلق حول الجزيرة

الدفاع التايوانية ترصد 26 طائرة و7 سفن صينية تحلق حول الجزيرة
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

رصدت القوات المسلحة التايوانية، بحلول الساعة 6 صباحًا، اليوم الجمعة، 26 طائرة تابعة لسلاح الجو الصيني و7 سفن من البحرية الصينية تنتشر حول جزيرة تايوان.

العالم - أسيا و الباسفيك

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان عبر حسابها بموقع تويتر: "تم رصد 26 طائرة من سلاح الجو الصيني و7 سفن من البحرية الصينية حول تايوان بحلول الساعة 6 صباحًا اليوم".

وأضاف البيان: "قامت قوات الجيش الجمهوري التايواني بمراقبة الوضع وكلفت طائرات التحكم الجوي، والسفن البحرية، وأنظمة الصواريخ البرية للتعامل مع هذه الأنشطة".

ولفت البيان إلى أنه :استنادًا إلى التقارير العسكرية، اجتازت 13 طائرة من بين المكتشفين خط الوسط الفاصل لمضيق تايوان أو دخلت منطقة تعريف الدفاع الجوي الإقليمية الجنوبية الغربية والشرقية لتايوان.

وانقطعت العلاقات، بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية، والجزيرة التابعة لها في عام 1949؛ بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشان كايشي، في الحرب الأهلية ضد الحزب الشيوعي الصيني، وانتقالها إلى تايوان.

وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.

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