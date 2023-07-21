أبناء طهران غاضبون: القرآن الكريم كتاب البشرية جمعاء

العالم – خاص بالعالم

وخلال تغطيته مسيرات طهران المنددة بحرق المصحف الشريف، التقى الزميل لاجوردي بعدد من المتظاهرين الذين شاركوا في المسيرة وأكدوا أن مشاركتهم تأتي نصرة للقرآن الكريم، منددين بالعنصرية التي يستخدمها الغرب للإساءة الى المقدسات في العالم.

وأكد المتظاهرون لمراسل قناة العالم أن الاساءة للقرآن الكريم جعلت المسلمين يقتربون أكثر من القرآن الكريم والإلتزام بقيم الدين الإسلامي مشيرين الى أن رسالة المسيرة هي أن المسلمين دائما ملتزمون بقيم دينهم وكتابهم المقدس.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..