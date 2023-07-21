شاهد.. غضب لبناني تنديدا بالإساءة للقرآن الكريم

العالم - خاص بالعالم

وقال مشاركون في المسيرات لمراسل قناة العالم الإخبارية أن مشاركتهم تأتي دعوة للسيد حسن نصر الله الذي دعا العالم الاسلامي الى التنديد بحرق المصحف الشريف. مشيرين الى أن هذا اليوم هو يوم تضامن واحتضان ونصرة للشرائع الدينية.

وقال مشارك في المسيرات أن سماح السلطات السويدية بالإساءة للقرآن الكريم ليس له علاقة بحرية الرأي والتعبير الذي تدعيه وتزعم به هذه السلطات والانظمة الغربية، داعيا العالم الإسلامي الى وضع حد لهذه الانتهاكات.

هذا وأكد مراسل العالم الزميل حسين عز الدين أن جميع مساجد العاصمة اللبنانية بيروت سوف تشهد مسيرات تنديدا بحرق المصحف الشريف.

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