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مكتب حقوق الإنسان بتعز يدين اغتيال مدير مكتب الأغذية العالمي

مكتب حقوق الإنسان بتعز يدين اغتيال مدير مكتب الأغذية العالمي
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

أدان مكتب حقوق الإنسان في محافظة تعز جنوب غرب اليمن اليوم الجمعة، حادثة اغتيال مدير مكتب الأغذية العالمي مؤيد حميدي بمدينة التربة جنوبي تعز اليمنية الواقعة تحت سلطة المرتزقة.

العالم- اليمن

وعبر مكتب حقوق الإنسان بتعز في بيان عن قلقه البالغ لانعكاسات الانفلات الأمني المتصاعد بشكل حاد في المناطق الخاضعة لسيطرة دول تحالف العدوان وذلك على الوضع الإنساني في تلك المناطق.

واستنكر الانتهاكات والجرائم المرتكبة بمناطق سيطرة قوى العدوان والمرتزقة وآخرها حادثة اغتيال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي حميدي بمدينة التربة من قبل مسلحين على متن دراجة نارية عقب صلاة الجمعة اليوم، أطلقوا وابلاً من الرصاص عليه، توفي على إثرها وأصيب آخرين.

وندد بيان مكتب حقوق الإنسان بأشد العبارات، هذه الجريمة المنظمة التي استهدفت أحد العاملين في المجال الإنساني وكذا جرائم القتل والتصفية الجسدية المتتابعة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوى تحالف العدوان وأدواتها.

وحمّل البيان تحالف العدوان ومرتزقته المسؤولية الجنائية والقانونية والأخلاقية إزاء هذه الجريمة، داعيا المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى رصد وتوثيق وإدانة هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.

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مكتب حقوق الإنسان بتعز يدين اغتيال مدير مكتب الأغذية العالمي

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