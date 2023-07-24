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أهالي حمص يحيون ذكرى استشهاد الإمام الحسين(ع) بمشاركة واسعة

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

يحيى مكتب أل البيت الشرعي في حمص بمشاركات الفعاليات الأهلية والمؤسسات المجتمعية ليالي عاشوراء بمشاركة شعبية واسعة تحمل قيم إجتماعية وإيمانية تجسد أبعاد مسيرة الإمام الحسين عليه السلام وقيم ذكرى عاشوراء. 

العالم - خاص بالعالم

قيم إنسانية واجتماعية تزخر بها ثورة الإمام الحسين عليه السلام تستحضرها المجالس العاشورائية في مدينة حمص وسط سورية لتجعل منها فرصة لتجديد العهد على الاستمرار بنهج الثورة الحسينية.

تواجد كافة مكونات المجتمع في المجالس العاشورائية تأكيد على أن نهج الحسين عليه السلام مدرسة اخلاقية وإيمانية في أن واحد.

حضور الأطفال في إحياء مراسم ذكرى عاشور دليل على خلود الإمام الحسين عليه السلام عبر الأجيال ولسان حالهم يقول ان الحسين قدوة خالدة لا تزول.

دروس في الدين والدنيا تحملها المجالس العاشورائية لتجعل منها فرصة سنوية لترسيخ الإيمان والتقرب من الله والشعور بمظلومية المستضعفين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو... أهالي حمص يحيون ذكرى استشهاد الإمام الحسين(ع) بمشاركة واسعة

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