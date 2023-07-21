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احتجاجا على تدنيس نسخ من القرآن....

الإمارات تستدعي القائم بالأعمال في سفارة السويد

الإمارات تستدعي القائم بالأعمال في سفارة السويد
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

استدعت الخارجية الإماراتية القائم بالأعمال في سفارة السويد بأبو ظبي، وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار اعتداءات وإساءات متطرفين في السويد من خلال تدنيس نسخ من القرآن.

العالم- الإمارات

واستنكرت الخارجية أيضا مواصلة الحكومة السويدية السماح بممارسة هذه الأعمال المسيئة، وتهربها من مسؤوليتها الدولية وعدم احترام القيم الاجتماعية في هذا الصدد.

وشددت وزارة الخارجية على أهمية مراقبة خطاب الكراهية والعنصرية التي تؤثر سلبا على تحقيق السلام والأمن، مؤكدة رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوغ لمثل هذه الأفعال الشنيعة.

وأكدت الوزارة رفض الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يتناقض مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب.

وشددت على أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي، التي ينبغي تنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأكدت أيضا على أن السماح المتكرر بمثل هذه التصرفات المسيئة يتناقض مع الأعراف والقوانين الدولية التي تمنع الاعتداء وإهانة الأديان والكتب والرموز المقدسة، وعلى أن خطاب الكراهية والتطرف يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها في العالم.

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