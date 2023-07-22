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ترحيب بتصويت البرلمان البرتغالي لصالح قرار بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية

ترحيب بتصويت البرلمان البرتغالي لصالح قرار بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية
السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

رحب البرلمان العربي السبت، بتصويت البرلمان البرتغالي، بالأغلبية على قرار الاعتراف بالنكبة الفلسطينية عام 1948، والإشادة بنضاله لنيل حقوقه في تقرير مصيره.

العالم- فلسطين

واعتبر البرلمان العربي، أن إدانة القرار لسياسة القوة القائمة بالاحتلال، والمتمثلة في التوسع والضم غير المشروع المخالف للقوانين الدولية، ومطالبة الحكومة البرتغالية بأن تتخذ موقفا واضحا وصريحا في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني بما تتضمنه الأعراف والقوانين الدولية، هو خطوة نحو الاتجاه الصحيح تجاه القضية الفلسطينية.

ودعا البرلمان العربى المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوة بما يساهم في وقف الجرائم والانتهاكات التى تقوم بها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وتصاعد وتيرة الاستيطان الذى يقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشريف.

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