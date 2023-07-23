شاهد.. موقف اسلامي موحد لمواجهة الاساءات للمقدسات

في ظل الاساءات المتكررة بحق المقدسات والدين الاسلامي عبر هجمات متكررة كان آخرها الاعتداء على القرءان الكريم، تحضر فعاليات رسمية وشعبية وعلمائية للتعبير عن الغضب والتباحث حول سبل الرد.. هنا في اسطنبول الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نظم مؤتمرا علمائياً للتباحث حول سبل حماية المقدسات الاسلامية.

المؤتمر العلمائي حضره شخصيات من مختلف البلاد الاسلامية ومن ساحات اوروبا شاركوا سواء بالحضور أو عبر تقنيات الفيديو، وسط مطالبات بان لاتكون الخطوات ردات فعل فحسب، بل تفكير جدي في مواجهة الاساءة للاسلام عبر حملات مستمرة يشارك بها العلماء والمستويات الرسمية والشعبية.

العلماء حثوا المستويات الرسمية في المنطقة الاسلامية على عدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، بل اتخاذ خطوات عملية دبلوماسية واقتصادية من اجل الضغط على الحكومات الغربية لوقف الاساءة للمقدسات الاسلامية.

وافاد مراسل العالم في اسطنبول، بان التباحث حول الأدوات والوسائل العملية لحماية المقدسات والمطلوب من الحكومات الإسلامية والبرلمانيين والدعاة، هو ابرز ماركز عليه مؤتمر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وسط مطالبات بضرورة ان يكون هناك موقف اسلامي في موحد لمواجهة هذه الاساءات.