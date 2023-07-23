رئيسا برلماني ايران وصربيا يوکدان على تطوير التبادلات الاقتصادية

العالم - ايران

ووصل رئيس مجلس النواب الصربي "فلاديمير أورليش" إلى طهران صباح اليوم (الأحد) على رأس وفد برلماني والتقى رئيس المجلس الإسلامي محمد باقر قاليباف.

وقال قاليباف في اللقاء: سعينا دائما لتطوير التعاون الثنائي في الفرص المتاحة، معتبرا إقامة معرض إكسبو 2027 في بلغراد فرصة خاصة لصربيا.

وأضاف: هذا الحدث يظهر القدرة على تطوير التعاون، حيث كانت الجمهورية الإسلامية الايرانية من منظمي هذا المعرض في صربيا، لذلك ، نأمل أن تكون هذه نقطة تحول بالنسبة لصربيا.

*60 مليون يورو قيمة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

واعتبر قاليباف استمرار التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والذي يبلغ قيمته حوالي 60 مليون يورو غير مرضي وأضاف:أحد الأسباب هو العقوبات الأمريكية القاسية وغير القانونية ضد إيران، لكن مجموعة أعمالنا في ظل العقوبات الحالية تقدر بنحو 100 مليار يورو، لذلك هناك بالتأكيد طرق لتطوير التعاون الاقتصادي ومن واجب البرلمانات تمهيد الطريق للحكومات في هذا الاتجاه.

وتابع قاليباف أن مجال السياحة يمكن أن يكون بلا شك أحد سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وقال: هناك أمل أنه بحلول موعد إكسبو 2027 سيزداد حجم التبادل التجاري بين البلدين مرتين إلى ثلاث مرات، الأمر الذي يتطلب تعزيز العلاقات بين مجموعات الصداقة البرلمانية بهدف تفعيل القطاع الخاص في إيران وصربيا.

وأضاف رئيس المجلس الإسلامي في إشارة إلى أهمية الاستقرار في منطقة البلقان: إن المنطقة الجيوسياسية في البلقان مهمة للغاية ومن بينها صربيا إحدى الدول المركزية في هذه المنطقة.

*صربيا وإيران لدیهما خطة جادة لزيادة حجم التجارة بين البلدين

من جانبه صرح رئيس مجلس النواب الصربي "فلاديمير أورليش" في هذا الاجتماع، أن الغرض من هذه الرحلة هو تطوير العلاقات في جميع المجالات وقال: 28 عضوا في البرلمان الصربي هم أعضاء في مجموعة الصداقة البرلمانية لصربيا وإيران، وهي فريدة من نوعها.

واضاف: نحن على استعداد للتعاون مع المجلس الإسلامي في جميع المجالات وهو أمر ممكن على جميع المستويات، بما في ذلك في شكل مجموعة الصداقة البرلمانية واللجان المتخصصة وهيئة رئاسة البرلمانات.

وتابع: بالتأكيد حجم التبادل التجاري لا يتناسب مع القدرات الحالية للبلدين، لكن في الحديث الذي أجريناه مع السفير الإيراني، أدركنا أن هناك العديد من الخطط لتطوير هذه التبادلات وفي هذا الصدد، هناك مشاريع جارية بين البلدين تصل إلى 100 مليون يورو وفي العام المقبل سنزيد هذا الحجم من التبادلات إلى 150 مليون يورو وهو أمر ممكن مع إرادة البلدين.

وقال رئيس البرلمان الصربي في إشارة إلى أهمية تطوير العلاقات في مجال الزراعة : بالمناقشات التي جرت في هذا المجال بين وزيري الزراعة في البلدين، أصبح من الواضح أن التجارة ممكنة وستتابع اللجان الزراعية المتخصصة في صربيا وإيران هذا الموضوع أيضًا. هذه المساعي ممكنة أيضا في مجالات الطاقة والصناعة والتعدين وما إلى ذلك.

وفي النهاية وجه رئيس البرلمان الصربي دعوة رسمية لقاليباف لزيارة بلاده.