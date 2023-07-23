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إجتماع"الناتو مع كييف"يوم الأربعاء المقبل.. ماالهدف؟!

إجتماع
الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

يعقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ اجتماعا لـ"مجلس الناتو - أوكرانيا" يوم الأربعاء المقبل بناء على طلب أوكرانيا.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقالت أوانا لونجيسكو المتحدثة باسم الحلف، إن الهدف هو "التشاور بشأن آخر التطورات ومناقشة نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود"وإن الاجتماع سيعقد على مستوى السفراء.

وقبل وقت قصير من الإعلان، تحدث ستولتنبرغ عبر الهاتف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي أعقاب المكالمة، كتب عبر "تويتر": "اتصال جيد مع الرئيس زيلينسكي بشأن انسحاب روسيا من صفقة الحبوب في البحر الأسود. ندين بشدة محاولة موسكو استخدام الغذاء كسلاح".

وأضاف، في إشارة إلى قمة "الناتو" التي عقدت في ليتوانيا في وقت سابق من شهر يوليو (تموز): "يقف الحلفاء مع أوكرانيا مهما تطلب الأمر، وفي أعقاب قمة (الناتو)، فإن أوكرانيا أقرب إلى الحلف من أي وقت مضى".

وأكد لاحقا في كلمته عبر الفيديو ليل السبت - الأحد أن "أي زعزعة للاستقرار في هذه المنطقة، وتعطيل طرق تصديرنا ستؤدي لمشكلات وعواقب مماثلة لجميع الناس في العالم... وارتفاع أسعار المواد الغذائية هو أقل هذه المشكلات".

ومعروف أن زيلينسكي يضغط باتجاه استئناف تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، حتى من دون اتفاق مع موسكو.

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