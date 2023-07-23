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الحلبوسي: العراق يأمل عودة الاستقرار والأمن في اليمن

الحلبوسي: العراق يأمل عودة الاستقرار والأمن في اليمن
الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، أن العراق يأمل عودة الاستقرار والأمن في اليمن.

العالم- العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الأحد، وزيرَ خارجية جمهورية اليمن أحمد عوض بن مبارك، والوفد المرافق له"، مبينا انه "تم بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في المنطقة واليمن، والتعاون المشترك من أجل أمن المنطقة".

واكد الحلبوسي أن "العراق يأمل عودة الاستقرار والأمن في اليمن الشقيق ويدعم كافة الجهود بهذا الصدد".

من جهته، أشار الضیف اليمني إلى أن "زيارته لبغداد تأتي من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها"، ناقلا تحيات رئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد عبد الله البركاني.

وأشاد "بالدور الإيجابي للعراق إزاء القضايا الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة".

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