قطر تعيّن سفيرها لدى الإمارات لأول مرة بعد الأزمة الخليجية 2017

العالم - قطر

وأعلنت قطر تعيين سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الإمارات العربية، وهذا ضمن مخرجات اتفاق العلا الذي أعاد الدفء لعلاقات دول المنطقة.

وبحسب الديوان الأميري القطري، ينفذ القرار ويُعمل به اعتبارا من اليوم.

وتأتي عودة العلاقات الدبلوماسية، وفتح السفارتين بين البلدين الجارين تطبيقا لاتفاق العلا مطلع 2021، والذي أنهى الأزمة الخليجية وحصار قطر.

وكانت قطر والإمارات قد أعلنتا إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات في الدوحة اعتباراً من 19 يونيو/ حزيران الماضي.

ومن المنتظر أن يصدر عن رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، قرار مماثل بتعيين سفير للإمارات في قطر.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني 2021، عقدت قمة المصالحة الخليجية في مدينة العلا السعودية، وشدد بيان القمة على روابط التعاون بين دول مجلس التعاون، والعمل على توثيقها في المجالات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والصحية.

وجاء انعقاد القمة، غداة إعلان الكويت توصل السعودية وقطر إلى اتفاق بإعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، إضافة إلى معالجة تداعيات الأزمة الخليجية.

ووفق البيانات والتصريحات الرسمية، شملت الـ5 خطوات التوقيع على إعلان المصالحة الخليجية المعروف بـ"بيان العلا"، وفتح الأجواء والمعابر الحدودية، والدعوة للحوار لبحث القضايا "العالقة"، وتشكيل لجنتين معنيتين بالأمر، والتعاون في مكافحة الإرهاب.

يذكر بأن سلطان سالمين سعيد المنصوري عمل سابقا أي قبل تعيينه لدى الإمارات، سفيرا لدى النمسا، وقبلها شغل ذات المنصب لدى الصين.

ويعد سلطان المنصوري دبلوماسيا، سبق أن انخرط في الحياة العسكرية بعد أن أنهى دراسته من مركز الطيران البريطاني عام 1979، ملتحقا بالقوات الجوية الأميرية، حتى انتقل عام 2013 للعمل في وزارة الخارجية فتحصل على درجة سفير.