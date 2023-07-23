نتنياهو يؤجل اجتماع الحكومة ويرجئ زيارته لتركيا وقبرص

ووفقا لبيان صادر عن مكتب نتنياهو، فقد تم تأجيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حتى إشعار آخر.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن جدول نتنياهو سيتغير خلال الأسبوع الجديد بسبب وضعه الصحي، وذلك قبل فترة قصيرة من التصويت على مشروع قانون التعديلات القضائية المثير للجدل.

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى، إلا أن مستشفى "شيبا" في منطقة تل هشومير، أصدر بيانًا أشار فيه إلى أن نتنياهو خضع لعملية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب.

وأضاف البيان أن "العملية نجحت ومن دون مضاعفات، ونُفذت تحت التخدير، وخلال هذه الفترة سيحل ياريف ليفين نائب رئيس الوزراء وزير العدل نيابة عنه".

ويخضع نتنياهو حاليا للمراقبة الطبية، ويتوقع أن يغادر المستشفى قريبا للمشاركة في النقاش والتصويت في الكنيست على تعديل قانون القضاء.

ويبلغ نتنياهو من العمر 73 عاما، وشغل منصب رئيس الوزراء في إسرائيل على فترات متفرقة لأكثر من 14 عاما.

ويواجه نتنياهو أزمة داخلية في فترته السادسة في منصب رئيس الوزراء؛ إذ تتصاعد الاحتجاجات على مسعى لحكومته -التي يضم ائتلافها أحزابا دينية وقومية- لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية.

ويشهد كيان الاحتلال منذ بداية العام الجاري موجة احتجاجات على التعديلات القضائية، التي تعدّها المعارضة "انقلابا على الديمقراطية" كونها تحدّ من سلطات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.