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أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يتوجه إلى جنوب إفريقيا

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يتوجه إلى جنوب إفريقيا
الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

توجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة بريكس.

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي توجه إلى جنوب إفريقيا بدعوة من حكومة جنوب إفريقيا للمشاركة في اجتماع أمناء ومستشاري الأمن الوطني للدول الأعضاء في قمة بريكس وشركائها.

وخلال هذه الزيارة، سيلقي أحمديان كلمة في اجتماع الأمناء ومستشاري الأمن القومي لدول مجموعة بريكس وشركائها، وسيلتقي مع بعض نظرائه.

ويبدأ اجتماع أمناء ومستشاري الأمن الوطني للدول الأعضاء في بريكس والشركاء بعنوان "دراسة الأمن السيبراني كتحدٍ متطور للأمن العالمي" اليوم في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

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